Triplice tragedia a a Cossombrato, in provincia di Asti. Un uomo di 57 anni avrebbe prima ucciso con una roncola la ex moglie e il nuovo compagno, poi si è tolto la vita lanciandosi da una delle torri del castello della cittadina astigiana. A fare la macabra scoperta e a far scattare l’allarme il fratello della donna, preoccupato del fatto che non riusciva a mettersi in contatto con lei. Le forze dell’ordine stanno ricostruendo la dinamica di questa drammatica vicenda con tre vite spezzate per sempre.