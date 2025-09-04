Dramma nella notte a Napoli. Lucia Salemme, 58 anni, ha ucciso il marito di 59, Ciro Rapuano, al culmine di un diverbio. La tragedia sarebbe avvenuta tra le 2.30 e le 2.45 nell’abitazione della coppia in piazzetta Sant’Arancgelo a Baiano, nel quartiere Vicaria Marcato.

Al momento dei fatti in casa si trovavano anche la figlia e la nipote della coppia. È stata la stessa Salemme a chiamare i soccorsi e le forze dell’ordine. Stando alla visione fornita dalla donna, la vittima l’avrebbe aggredita colpendola con un coltello e lei ha poi reagito, uccidendolo. Salemme avrebbe anche raccontato che non era la prima volta che subiva violenza ma che non aveva mai denunciato.

La 58enne trova ora nel carcere di Secondigliano con l’accusa di omicidio volontario.

