Uccide il fratello in strada con la pistola, si indaga sul movente 

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Una tragedia familiare che ha sconvolto la comunità di Mondragone, in provincia di Caserta. Un uomo di 50 anni, Luigi Cennami, è stato ucciso nel parcheggio di un bar dal fratello Antonio. Il cruento omicidio è avvenuto l’altra sera attorno alle 20 e 30. L’omicida ha sparato al collo il fratello dopo una lite ed è fuggito. Dopo aver girovagato per ore in sella prima al suo scooter e poi in auto ha raccontato tutto ai familiari ed è stato fermato per omicidio aggravato e porto abusivo di armi. L’arma del delitto infatti era detenuta illegalmente. Ancora da chiarire il motivo per cui Cennami abbi commesso un simile gesto che ha i contorni di un regolamento di conti familiare. Inizialmente si pensava ad un motivo passionale che, al momento, sembra essere stato scartato a favore di un movente economico. Tutto è nelle mani degli inquirenti, intanto è stata disposta l’autopsia sul corpo della vittima.