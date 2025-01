Una comunità sconvolta quella di Bovisio Masciago, in provincia di Monza. Stella Boggio, 33anni, ha ucciso con una coltellata al petto il compagno 38enne Marco Magagno. Come già raccontato subito dalla 33enne, il gesto sarebbe avvenuto solo per difendersi dalle percosse di Magagna. “Mi sono difesa, mi stava picchiando. Temevo per la mia vita, non volevo ucciderlo”, sono state le parole della Boggio ai carabinieri riportatate da Fanpage. “Non ce la facevo più”. Secondo le testimonianze di alcuni vicini, la coppia non era serena da tempo. Liti e urla tormentavano la quiete delle casa della giovane coppia. Secondo la Boggio, quindi, la lite di due notti fa sarebbe stata solo l’ennesima di una lunga serie, dopo dicessi episodi di maltrattamenti e abusi. Alcuni vicino avrebbero chiamato più volte le forze dell’ordine a causa delle urla fuori dal normale.