Nelle prime ore del mattino, i carabinieri della Stazione di Monserrato hanno denunciato un operaio di 38 anni, residente a Sestu, per guida in stato di ebbrezza. L’episodio si è verificato in via Tripoli, a Sestu, dove l’uomo è rimasto coinvolto in un incidente stradale autonomo alla guida di una Opel Corsa intestata a un terzo.

I militari, giunti sul posto per i rilievi del caso, hanno sottoposto il conducente a un controllo etilometrico, che ha evidenziato un tasso alcolemico di oltre due volte il limite massimo consentito dalla legge. Ulteriori accertamenti hanno rivelato che il veicolo era privo sia di copertura assicurativa sia di revisione obbligatoria.

L’automobile è stata sequestrata e trasferita in una depositeria convenzionata, in vista della confisca, mentre la patente dell’uomo è stata immediatamente ritirata. Le Autorità Giudiziaria e Amministrativa competenti sono state informate dell’accaduto dai Carabinieri di Monserrato, che proseguono nelle verifiche del caso