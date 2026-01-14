Attimi di tensione nel centro di Gesturi, dove un uomo in evidente stato di alterazione ha seminato allarme tra residenti e automobilisti. A far scattare l’intervento dei carabinieri sono state le segnalazioni di alcuni cittadini, preoccupati per la presenza del 61enne che vagava per le vie del paese disturbando la quiete e mettendo a rischio la circolazione.

Quando i militari della Stazione di Gesturi sono arrivati sul posto hanno trovato l’uomo, disoccupato e già noto alle forze dell’ordine, visibilmente ubriaco e accompagnato da quattro cani lasciati liberi, senza guinzaglio né microchip. Gli animali, senza controllo, infastidivano i passanti e creavano situazioni di pericolo per le auto in transito.

I carabinieri sono riusciti a riportare la calma e hanno accompagnato il 61enne a casa. Nei suoi confronti sono scattate le sanzioni per ubriachezza in luogo pubblico e per l’omessa custodia degli animali.

L’episodio non è isolato. L’uomo è al centro da tempo di un’attenta attività di monitoraggio da parte dell’Arma, che negli anni è intervenuta più volte per situazioni simili. Accanto alle sanzioni e alle misure di prevenzione già adottate, come l’avviso orale, i Carabinieri hanno cercato anche soluzioni di tutela, promuovendo percorsi di assistenza sociale e valutando interventi di supporto più strutturati.