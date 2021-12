Ubriaco alla guida si schianta contro due auto in sosta: operaio denunciato a Serrenti.

I Carabinieri del Norm di Sanluri hanno denunciato ieri alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari per guida sotto l’influenza di alcol in esito a sinistro stradale un operaio 26enne di Serrenti. A seguito di richiesta telefonica al numero di emergenza 112, la scorsa notte i militari sono intervenuti a Serrenti in via Nazionale dove si era da poco verificato un sinistro stradale senza feriti in cui il 26enne, alla guida di una Opel Astra, dopo aver perso il controllo del suo mezzo, aveva impattato contro due veicoli regolarmente parcheggiati. Sottoposto a all’esame del tasso alcolemico gli veniva riscontrato un tasso pari a 1.81 g/l. La patente di guida è stata ritirata.