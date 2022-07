Ubriaco alla guida contromano semina il panico sulla Ss 131: denunciato

Il 9 luglio, a Serrenti, i Carabinieri della Stazione di Nuraminis e quelli del NORM della Compagnia di Sanluri, hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza alcolica un 39enne di Uta, falegname, gravato da pregiudizi di polizia. Sul numero di emergenza 112 sono pervenute numerose chiamate che riferivano di una macchina che percorreva contromano la S.S. 131 in direzione Cagliari, creando pericolo alla circolazione stradale e all’incolumità dei viaggiatori; i Carabinieri, sono riusciti a intercettare all’altezza del Km. 33 un autoveicolo Jeep Renegade che effettivamente corrispondeva alle indicazioni fornite dai cittadini e sono riusciti a fermarlo, in sicurezza. Sottoposto a immediati accertamenti con utilizzo di apparato etilometro, l’uomo è risultato positivo al test con 2.04 g/l. Il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo e la patente di guida è stata ritirata.