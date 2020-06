Tutta l’Italia prega per Alex Zanardi, il campione paralimpico ancora molto grave dopo l’incidente

“Forza, non mollare”. Migliaia i messaggi di incitamento per il 53enne rimasto coinvolto in un incidente con un camion: notte stabile ma i medici si pronunceranno solo tra qualche ora. Un intero paese, e non solo, col fiato sospeso