Bruttissima disavventura venerdì pomeriggio per un turista americano in vacanza a Roma. Il 47enne, residente a Taiwan, è rimasto infilzato in una recinzione al Colosseo mentre cercava di scavalcare. Stando ad una prima ricostruzione, l’uomo si sarebbe arrampicato sulla palizzata superando una barriera di sicurezza perdendo poi l’equilibrio e rimanendo infilzato nella zona lombosacrale.

Sul posto sono intervenuti gli operai del 118 che hanno sedato e liberato il turista per poi trasportarlo all’ospedale San Giovanni in codice rosso. Il 47enne ha riportato una ferita che ha richiesto 80 punti di sutura. Fortunatamente, nonostante la gravità della lesione, non è in pericolo di vita.