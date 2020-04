Turismo in Sardegna: al via le domande per i finanziamenti a tasso zero della Regione, ecco quali lavoratori possono averli. Da ieri mattina, tramite gli strumenti informatici disponibili sul SIL Sardegna (www.sardegnalavoro.it), è possibile predisporre le domande di finanziamento con il quale la Regione consente di erogare prestiti da 30 a 70 mila euro a tasso zero con un preammortamento di 24 mesi, alle micro e piccole imprese della filiera turistica della Sardegna (ai sensi dell’art. 7 della Legge regionale 9 marzo 2020, n. 8).

La dotazione finanziaria complessiva di questa misura di sostegno è di 15 milioni di euro, con possibilità di incremento delle risorse in caso di un numero elevato di domande..