Tuoni su Cagliari, improvviso peggioramento meteo: sarà un weekend all’insegna del freddo, come anticipato ieri dagli esperti di Meteo Sardegna. Temporale sul capoluogo con squarci di sole, ma le temperature vanno verso il ribasso. “Nel corso del weekend transiterà un impulso d’aria fredda che nella giornata di sabato dovrebbe portare altri fenomeni sparsi a partire da nord, in graduale scivolamento verso sud. Anche in questa occasione ci aspettiamo locali rovesci e delle nevicate sopra gli 800-1000 metri. Domenica, infine, dovrebbe subentrare un temporaneo miglioramento”, scrivono gli esperti meteo con aggiornamenti costanti su www.meteosardegna.it.