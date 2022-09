Truffa on line, vittima una ragazza di Muravera: denunciato un imprenditore romano

Truffa on line, denunciato un imprenditore romano. L’8 settembre, i Carabinieri della Stazione di Muravera a conclusione di attività d’indagine scaturita dalla querela presentata da una 22enne del luogo, hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari per truffa, un 64enne residente a Roma, amministratore unico di una società di rivendita di prodotti di telefonia; in particolare, la querelante aveva acquistato su un sito riconducibile alla società di cui l’uomo è amministratore, un cellulare marca Apple Iphone 11, corrispondendo la somma di 500 ha mezzo carta ricaricabile, senza ricevere mai il cellulare.