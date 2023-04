Truffa del pesce, denunciato un 38enne cagliaritano: l’ultima vittima è una donna di Selargius.

Ieri a Selargius, dopo un’indagine intrapresa a seguito di una querela formalizzata da un sessantaseienne, i carabinieri hanno denunciato per evasione dalla misura cautelare personale dell’obbligo di dimora, e per truffa, un trentottenne cagliaritano, disoccupato, molto noto alle forze dell’ordine. La truffa in questione, di cui si è molto parlato in tempi anche recenti, è quella relativa a una vendita fasulla di pesce. L’autore del raggiro avvicina la vittima designata, scelta con cura, propone la vendita di un quantitativo di pesce di altissima qualità, si fa abilmente consegnare il corrispettivo in denaro e poi sparisce. Tanto è avvenuto anche per il denunciante, a Quartucciu, all’interno del centro commerciale Millennium. Dalle immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza i militari hanno potuto riconoscere l’uomo che hanno poi denunciato all’autorità giudiziaria ed è emerso che questi era sottoposto alla misura cautelare personale dell’obbligo di dimora nel comune di Cagliari e alla misura di prevenzione personale del divieto di ritorno per la durata di anni 3 nei comuni di Quartucciu e Quartu Sant’Elena, nei quali aveva in passato già truffato diverse persone.