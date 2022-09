Truffa del pellet a Pabillonis, denunciato 32enne bengalese.

Ieri a Pabillonis, a conclusione di un’attività d’indagine intrapresa a seguito di una querela formalizzata da un cinquantottenne commerciante, i carabinieri della locale Stazione hanno denunciato per truffa aggravata un trentaduenne originario del Bangladesh, disoccupato e con diverse precedenti denunce a carico per fatti analoghi. L’uomo ha posto in vendita su un sito web di commercio telematico vari quantitativi di pellet, particolarmente ricercati in questo periodo, in vista dei prossimi prevedibili rincari dei costi dell’energia. Il denunciante, molto interessato all’acquisto del prodotto, ha contattato l’uomo sull’utenza telefonica pubblicata nell’inserzione, versando poi la somma di 560 euro, quale anticipo i costi dell’acquisto, attraverso un bonifico indirizzato ad un conto corrente che l’uomo gestisce presso una società bancaria spagnola. Eseguita tale operazione, l’acquirente si è posto in fiduciosa attesa dell’arrivo del combustibile che non è però mai stato inviato. I carabinieri sono giunti all’individuazione del responsabile del raggiro attraverso delle verifiche sull’utenza telefonica utilizzata per la contrattazione e sul reale intestatario del conto corrente bancario sul quale sono confluiti i soldi.