E’ stato trovato purtroppo senza vita l’uomo scomparso nei giorni scorsi dalla sua abitazione a Marrubiu. Il corpo di Bruno Murru, 56 anni è stato trovato dai carabinieri nelle campagne di Arborea. Secondo quanto riporta il giornale Link Oristano, l’uomo era cardiopatico, potrebbe essere quindi morto in seguito a un malore. Per giorni sono andate avanti le sue ricerche, oggi purtroppo il tragico esito. Indagini in corso.

(f.m)