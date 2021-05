Trovato morto in casa a Cagliari, il dolore degli amici di Mario Romani: “Non ci possiamo credere”

In cucina, riverso sul pavimento. Così è stato trovato il corpo di Mario Romani, cuoco 41enne, nella sua casa di via Is Cornalias a Cagliari. E i carabinieri, che sin dalla loro entrata nell’appartamento, in una palazzina di quattro piani, hanno da subito hanno notato alcuni particolari, non escludono assolutamente la pista dell’omicidio. Quali particolari? Alcuni segni sul corpo e confusione, tanta confusione in casa. conferma arriva proprio dal comando provinciale, mentre il medico legale sta ultimando tutti gli accertamenti. Sarà lui, poi, a riferire alle autorità competenti tutte le risultanze mediche.

Intanto, arriva dai social il dolore degli amici e dei conoscenti di Mario Romani. Il suo profilo Facebook ha già svariati post di cordoglio: “Non ci voglio proprio credere”, scrive Mila P. “Non ci posso credere”, commenta Alex C. “Ancora non ci credo, un abbraccio forte con tutto il cuore”, queste le parole, intrise di tristezza mista a incredulità, di Gabriele M.