Trovato morto Alfred Vefa, che ha ucciso sua moglie Klodiana a colpi di pistola

Era irrintracciabile da ore Alfred Vefa, il marito di Klodiana, la 35enne uccisa a colpi di pistola vicino al ristorante in cui lavorava a Castelfiorentino. Il cadavere del 44enne è stato ritrovato senza vita questa mattina all’alba in un luogo isolato a San Casciano, a pochi km dalla cittadina in cui è avvenuto l’omicidio. Un passante ha notato un’auto abbandonata e ha contattato subito le forze dell’ordine, che l’hanno identificata come quella dell’uomo che stavano cercando. Dopo aver battuto la zona, hanno ritrovato il corpo dell’uomo. Molto probabilmente ha deciso di togliersi la vita con la stessa pistola usata per uccidere la moglie.