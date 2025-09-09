Alle 3.30 di questa mattina, i Carabinieri della Compagnia di Quartu Sant’Elena hanno tratto in arresto, in flagranza, un 41enne residente a Cagliari, disoccupato e già noto alle Forze di Polizia, responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo è stato fermato dai militari nel centro di Monserrato per una mancata precedenza alla guida del proprio veicolo. Insospettiti dal suo atteggiamento, i Carabinieri hanno proceduto a una perquisizione veicolare e successivamente domiciliare, rinvenendo complessivamente 400 grammi di hashish, la somma in contanti di 3.450 euro, due bilancini di precisione e materiale utile al confezionamento.

L’arrestato è stato quindi accompagnato presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.