Storia di onestà di un lavoratore non di certo ricco, Oumar Ndiaye, 45enne originario del Senegal addetto alle pulizie dell’aeroporto di Fiumicino per La Lucente Spa.

Attorno alle 7 del mattino, mente svolgeva il suo lavoro, ha ritrovato una borsa con all’interno 10 mila euro vicino allo scalo C.

Come ha raccontato al Corriere della Sera, “Non avevo visto in vita mia così tanti soldi. Non ci ho pensato un attimo, i miei genitori mi hanno insegnato che quando si trova qualcosa bisogna restituirla”

Oumar si è quindi rivolto alle forze dell’oriente presenti in aeroporto per restituire la somma trovata, ricevendo i complimenti da parte di tutti colleghi. L’uomo non si è affatto pentito, anzi, si è detto felice del suo lavoro con cui riesce a mantenere onestamente la sua famiglia.