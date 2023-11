Troppi cantieri in centro a Cagliari: il Comune sposta il concerto di Capodanno in viale Diaz

Niente largo Carlo Felice. Il concerto per il brindisi di San Silvestro si svolgerà in piazza dei Centomila. La decisione è stata presa dal Comune di Cagliari dove è operativo un gruppo di lavoro che sta ragionando sui festeggiamenti di Capodanno.

Il team, in considerazione dei grandi interventi di riqualificazione urbana che stanno interessando il centro città ha ritenuto opportuno individuare una diversa location rispetto al Largo, per rendere meno impattante sul traffico cittadino la installazione delle opere necessarie per l’evento di fine anno. La nuova area per la festa è quella compresa tra piazza Paolo VI e viale Diaz (la cosiddetta Piazza dei Centomila). È stato chiesto alla Regione (proprietaria dell’area) di mettere lo spazio a disposizione e dagli uffici della ras è arrivato il via libera.

Così lo spettacolo “Capodanno e festeggiamenti di fine anno” si svolgerà nell’area di piazza Paolo VI – viale Diaz e non in quella largo Carlo Felice/Piazza Yenne.

Si tratta di un esperimento che potrebbe ripetersi anche in futuro.