Tropic è un cucciolo di circa 5 mesi, entrato in canile insieme ad altri 8 suoi fratelli: adottiamolo!

Tropic è un cucciolo di circa 5 mesi, entrato in canile insieme ad altri 8 suoi fratelli a metà Novembre 2022. Tropic è un meticcio di segugio di futura taglia media (peso stimato circa 14 kg), dal pelo morbidissimo e dal carattere solare e gioioso. Tropic apprezza moltissimo la compagnia delle persone, adora farsi coccolare e cerca di farsi prendere in braccio, gli piace giocare con la palla ma anche con il tira e molla. Con gli altri cani interagisce in modo corretto, non è mai eccessivo nei giochi e ha un ottimo controllo del morso. Tropic non ha esperienza della vita in contesto urbano ma è un cucciolo giovane e volenteroso che impara in fretta, basta solo dedicargli il giusto tempo in attività strutturate. Per Tropic si cerca una famiglia di persone giovani e dinamiche, residenti in appartamento o casa con giardino; Tropic è adatto anche a famiglie con bambini. Tropic si cede in adozione in regola con le vaccinazioni previste e in possesso di regolare microchip.

Gli orari, l’indirizzo mail e contatto telefonico del canile comunale :

Via Po, 59 – 09122

Orari:

10.30 – 12.00 da martedì a venerdì – 9.00 – 11.45 sabato e domenica

15.00 – 17.00 martedì e giovedì

Telefono: +39 070 6778115

Email: [email protected]