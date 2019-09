Trentacinque gradi e sole, addio pioggia: a Cagliari e in Sardegna è di nuovo estate

Il vortice di bassa pressione che ha investito le Baleari ha avuto degli effetti destabilizzanti anche sulla nostra regione. Le condizioni meteo sono peggiorate parzialmente nella giornata di ieri, ma rispetto alle proiezioni degli scorsi giorni l’entità del maltempo è risultata nettamente inferiore (fortunatamente, visto che inizialmente veniva indicata un’alta probabilità di nubifragi). Abbiamo avuto dei temporali principalmente sui settori meridionali e orientali della Sardegna, laddove il vento di Scirocco ha trasportato aria estremamente umida e instabile. Non sono mancati locali rovesci a carattere di nubifragi, ma fortunatamente di breve durata. In questo momento permangono delle nubi nelle stesse zone, ma nell’arco della giornata è previsto un ulteriore miglioramento e soprattutto non dovrebbero esserci altre precipitazioni. Così spiegano gli esperti di Meteo Sardegna.

Attenzione, il miglioramento verrà coadiuvato da un’Alta Pressione che prenderà il sopravvento nella seconda parte della settimana. Pertanto prepariamoci a un ritorno dell’Estate, anche perché lo sprofondamento del vortice afro-mediterraneo sul Marocco non farà altro che innescare la risalita d’aria calda dall’entroterra algerino. Significa che le temperature saliranno rapidamente e dall’attuale sotto media si orienteranno per l’ennesima volta al di sopra delle medie climatiche di riferimento. Per capirci, tra sabato e domenica le massime potrebbero raggiungere localmente punte di 34-35°C. Picchi che si toccheranno soprattutto a ovest. Concludiamo dicendovi che l’appendice estiva potrebbe durare almeno sino a metà della prossima settimana.