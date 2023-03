Trasporti gratuiti in città e negli ospedali: parte il bus solidale a Dolianova

Al via un progetto di mobilità del Comune di Dolianova che consentirà gli spostamenti dentro il centro urbano e verso i presidi sanitari dislocati sui territori. I cittadini potranno muoversi gratuitamente attraverso la semplice prenotazione del servizio, l’acquisto del pulmino (dotato di pedana) è stato reso possibile grazie alla grande generosità di tante aziende che hanno contributo con la propria sponsorizzazione finanziaria.

Senza le imprese il risultato non sarebbe stato conseguito”, ha sottolineato il sindaco Ivan Piras, “grazie a Nuova Mobilità Sarda per aver promosso l’iniziativa, grazie a Emergenza Angeli e Cisom che gestiranno il servizio e all’ Assessore Daniela Sedda e tutto il Settore dei Servizi Sociali per aver curato con passione e risultato questo bellissimo progetto. L’unione di intenti e la compattezza della comunità sono la più grande risorsa per la costruzione del nostro futuro”.