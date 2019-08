“Trasporti eccezionali” a Sassari, automobilista “pericoloso” in azione con 3 travi di legno

Le ha legate con un grosso spago arancione e, poi, è riuscito a farle entrare dentro la sua automobile in un modo tutt’altro che ortodosso. A Sassari, un automobilista ha ben pensato di andarsene via da un negozio con tre gigantesche travi di legno, facendole entrare dal finestrino del passeggero accanto al guidatore e facendole sbucare dal cofano posteriore. Una mossa decisamente rischiosa, per non dire pericolosa. La foto è stata pubblicata da varie pagine Facebook, come “Il sassarese medio” e “L’Eco di Barbagia”, scatenando una pioggia di commenti. Molti storcono il naso davanti alla modalità di trasporto scelta dall’uomo, ma c’è anche qualcuno che, seppur con un filo di ironia di contorno, lo difende.