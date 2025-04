Trasferta vietata ai tifosi, “andranno lo stesso a Empoli anche a costo di sostenere la squadra al di fuori dello stadio”. Questo è quanto emerge da alcuni post social e messo in evidenza dal consigliere comunale di Cagliari della Lega Ferdinando Secchi.

“La questione della trasferta dei tifosi sardi a Empoli è un tema delicato e complesso che può essere percepito come una forma di discriminazione territoriale.

Ci sono aspetti giuridici e sociali perché sembra una discriminazione territoriale e i tifosi sarebbero penalizzati rispetto ad altri tifosi italiani” spiega Secchi. Non cessa la polemica riguardo la trasferta dei tifosi a Empoli per la partita del campionato di serie A, negata dalla società che ospiterà i rossoblù che ora più che mai hanno bisogno del supporto di tutti per rimanere nel massimo campionato calcistico.

“Senza andare lontano ieri erano 5.000 i tifosi bolognesi a Empoli.

Questo eventuale divieto comporterebbe anche un impatto socioeconomico perché le limitazioni alle trasferte possono avere ripercussioni negative sull’economia locale e sulla qualità della vita dei tifosi sardi che hanno già fatto i biglietti aerei e navali programmando la trasferta da appena è stata pubblicata la data della partita.

Le azioni da intraprendere sono quelle di sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni sulla questione della trasferta dei tifosi residenti in Sardegna a Empoli e sulle sue implicazioni”.

Una presa di posizione quindi verso questa decisione: “I tifosi sardi tramite post sui social hanno espresso le loro preoccupazioni e il disappunto e andranno lo stesso a Empoli anche a costo di sostenere la squadra al di fuori dello stadio.

Una sorta di petizione e di manifestazione spontanea che si sta svolgendo e di dimostra un efficace strumento per esprimere le esigenze e le preoccupazioni dei tifosi sardi.

È fondamentale instaurare rapidamente un dialogo costruttivo tra la società Cagliari calcio, la tifoseria, le istituzioni locali e nazionali per trovare una soluzione concreta e sostenibile”.