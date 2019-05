Tragico scontro frontale tra auto a Sarroch, un morto e 4 feriti gravi

Ennesima croce sulla Ss 195, terribile incidente mortale: una Opel e un’Audi, per cause ancora da chiarire, si sono scontrate frontalmente. Uno dei passeggeri della Opel, purtroppo, è morto a causa del violento impatto. Feriti gravemente gli altri due occupanti della vettura, così come l’uomo al volante dell’Audi. Sul posto ambulanze e Vigili del fuoco. Entrambe le automobili sono andate quasi completamente distrutte, come si può vedere nella foto pubblicata su Facebook da un automobilista arrivato sul tratto di strada pochi minuti dopo l’incidente.