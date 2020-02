Tragico schianto frontale sulla 446, Dolianova piange Giovanni Melis

Giovanni Melis, 43 anni, di Dolianova. È lui la vittima del terribile incidente frontale avvenuto sulla strada Provinciale 446 tra Ussana e Serdiana. L’uomo era al volante di una Fiat Panda quando, per cause ancora da chiarire, si è scontrato con una Peugeot guidata da un 47enne. L’impatto è stato terribile e l’uomo è morto sul colpo. I Vigili del fuoco, al loro arrivo, hanno provveduto a estrarlo dalle lamiere ma il suo cuore aveva già cessato di battere. Il guidatore dell’altra macchina è stato trasportato all’ospedale Brotzu: è grave ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto, oltre al 118, sono intervenuti anche i carabinieri di Dolianova.