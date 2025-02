Tragedia nella galleria di Genna Ortiga sulla strada statale 125 Var, vicino a Bari Sardo. Un centauro di 54 anni ha perso la vita. Si tratta di Sebastiano Carlo Sapienza (per tutti Carlo), ex guardia giurata ed operaio originario di Tortolì.

Il 54enne è finito contro la parete della galleria in un impatto fortissimo, che gli ha sfigurato il viso. Stando alle prime ricostruzioni, Sapienza avrebbe perso il controllo della sua Subaru per motivi ancora da accertare. Nel sinistro non risultano coinvolti altri mezzi o persone.

I carabinieri i Lanusei, intervenuti sul luogo dello schianto, si sono occupati dei rilievi di rito. Un destino orrendo per la famiglia Sapienza: lo scorso 15 luglio il figlio del 54enne, Davide, era morto in un incidente vicino Castiadas in un fatale scontro con un camion.