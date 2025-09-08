Ennesimo dramma sul lavoro, questa volta in pieno centro a Roma. Un operaio è morto schiacciato da un macchinario sulla banchina del Tevere.
Secondo quanto riportato da Adnkronos, secondo le prime ricostruzioni tra i colleghi dell’operaio, si pensa che la morte possa essere avvenuta per il ribaltamento del muletto. Il mezzo avrebbe urtato la rampa del camion che lo trasportava per poi rovesciarsi, schiacciando l’uomo.
Sul posto sono intervenuti sia la polizia che i vigili del fuoco per chiarire l’ accaduto.