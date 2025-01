Dramma questa mattina a Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro. Un operaio di 38 anni, Francesco Sella, è precipitato da un’ impalcatura in un’azienda di profilati situata nell’area industriale della città. Fatale la caduta di circa sei metri, che non ha lasciato scampo al 38enne. I soccorsi, giunti sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’operaio. Non si conoscono le cause che possano aver provocato l’incidente, le indagini sono in corso. La polizia ha effettuato tutti i rilievi per ricostruire la tragedia ed è stata aperta un’inchiesta.