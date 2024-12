Dramma ieri pomeriggio vicino Fivizzano, in provincia di Massa Carrara. Un’ ambulanza, che stava trasportando un uomo di 80 anni in codice verde, è uscita fuori strada finendo contro una parete rocciosa. L’impatto è stato tremendo è nulla è stato possibile per salvare l’anziano paziente, morto sul colpo, che doveva essere trasferito all’ospedale di Fivizzano per dei controlli.

Gravi le condizioni di un soccorritore di 50 anni, ricoverato all’ospedale di Cinasello a Pisa. Il conducente del mezzo di 72 anni e un altro volontario non hanno invece riportato lesioni gravi. Da chiarire le dinamiche dell’incidente e cosa possa averlo provocato: al momento nessuna ipotesi è esclusa, nè un malore dell’autista che un gusto dell’ambulanza stessa.