Poteva essere un episodio tragico e senza ritorno quello accaduto all’istituto Manzoni di Maracalagonis, dove un bimbo stava per soffocare a causa di un pezzo di pane.

Dramma evitato dalla competenza e prontezza delle maestre, che con le manovre corrette hanno evitato il peggio salvando il piccolo. A raccontare l’episodio è la Sindaca Francesca Fadda, raccontato con il consenso dei genitori: “Sono venuta quindi a conoscenza dell’incidente occorso ad un alunno della quinta elementare, e vorrei esprimere assieme ai genitori, la mia più profonda gratitudine alle educatrici Marisa e Laura per l’intervento tempestivo e professionale che ha salvato la vita del bambino.

Quel piccolo boccone di pane, che può capitare a chiunque, è andato di traverso e stava ostacolando la respirazione, tanto che prontamente ha ricevuto le manovre adeguate dalle due insegnanti a cui oggi i genitori rivolgono ringraziamenti speciali.”

E conclude: “La prontezza e la competenza delle insegnanti, dimostra che il nostro personale scolastico tutto a Maracalagonis è sempre pronto a intervenire in situazioni di emergenza, garantendo la sicurezza e il benessere degli alunni.”