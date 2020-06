Tragedia sfiorata a Serramanna, donna tenta di darsi fuoco al cimitero

A Serramanna una donna disperata ha tentato di darsi fuoco versandosi addosso tre litri di benzina. Il fatto avvenuto ieri sera: dopo essere entrata nel cimitero ha raggiunto la tomba della madre e ha atteso la chiusura del camposanto. Poi, in preda a una crisi depressiva, si è rovesciata addosso tre litri di benzina ma, in un attimo di lucidità, ha chiamato il 112: i militari del posto con i colleghi di Villasor e del nucleo radiomobile della Compagnia di Sanluri sono rimasti al telefono con lei per 15 minuti. La donna, un’operaia 43enne, che non ha mai smesso di piangere, è stata raggiunta dai militari. I carabinieri hanno scavalcato il muro di cinta del cimitero e guidati via radio hanno l’hanno trovata sdraiata in lacrime con il cellulare accanto in viva voce e la chiamata al 112 ancora aperta, e un accendino tra le mani. Parlandole e cercando di tranquillizzarla si sono fatti consegnare l’accedino e hanno finalmente scongiurato l’insano gesto.

A terra due bottiglie di plastica da un litro e mezzo vuote con tracce di benzina verde. I militari hanno subito reperito dell’acqua per diluire il carburante sugli abiti impregnati, sul volto e sui capelli. La donna si è calmata ed è stata affidata al 118 intervenuto con i barracelli, è ora ricoverata per accertamenti all’ospedale di Cagliari Santissima Trinità.