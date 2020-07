Tragedia sfiorata a Bosa, 20enne rischia di annegare: salvato all’ultimo

Un ventenne di Flussio ha rischiato di annegare nelle acque di Bosa Marina. Il giovane, insieme a un gruppo di amici, stava facendo il bagno quando, all’improvviso, a causa delle forti correnti, si è trovato in seria difficoltà a rientrare a riva. L’allarme è scattato subito e sul posto, il tratto sud della spiaggia davanti all’hotel Malaspina, sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e gli uomini guidati dal tenente di vascello della Capitaneria di porto Fabrizio Frascella: tutti insieme, formando una vera e propria “catena umana”, sono riusciti a recuperare il malcapitato, portandolo in salvo sulla riva. In azione anche la motovedetta CP835, che ha vietato la navigazione durante le delicate operazioni di salvataggio.