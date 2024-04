Tragedia nella notte a Cagliari, incendio nella casa invasa dalla spazzatura: morto un anziano

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Incendio nella casa invasa dai rifiuti: morto un anziano. Tragedia nella notte in via San Rocco nel quartiere di Villanova. Un rogo è scoppiato all’interno di un’abitazione e il titolare, Bruno Frau, 74enne è morto. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento da parte dei Vigili del fuoco intervenuti sul posto. L’intervento è stato complicato dalla mole di spazzatura, soprattutto carta e cartoni, che è stata trovata all’interno dell’abitazione: per rimuoverla i Vigili del fuoco hanno anche utilizzato un mezzo meccanico. . La strada è stata chiusa per consentire la rimozione della spazzatura con una ruspa.