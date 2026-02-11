Naufragio al largo della costa ogliastrina: il motopesca “Luigino”, appartenente alla marineria di Arbatax, è colato a picco in un tratto di mare con fondale di circa 200 metri. Il bilancio provvisorio è di due morti e un superstite.

Secondo le prime informazioni, un corpo è stato recuperato in acqua mentre un secondo sarebbe stato individuato a bordo dell’imbarcazione, che si presume sia il comandante. Un terzo membro dell’equipaggio è stato tratto in salvo da un altro peschereccio in navigazione nella zona, lo “Zeus”.

Immediato l’intervento della Guardia costiera: sul posto opera la motovedetta CP811 dell’Ufficio circondariale marittimo di Arbatax, mentre dall’aeroporto di Decimomannu si è alzato in volo un elicottero della 4ª Sezione volo per le operazioni di ricerca e soccorso.