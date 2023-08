Tragedia nel mare di Quartu, muore l’ex direttrice generale del Cacip Anna Maria Congiu

È l’ex direttrice generale del Cacip, Anna Maria Congiu, 55 anni, la vittima della tragica immersione nelle acque di Quartu Sant’Elena. Fatale, per lei, una embolia: riportata a riva, è morta tra le braccia dei soccorritori. Era appassionata di immersioni, la Congiu. Un nome conosciutissimo in tutta la Sardegna per il ruolo che ha ricoperto allo stesso Cacip e per essere tornata, da un po’ di tempo, a lavorare per la Provincia del Sud Sardegna, col ruolo di dirigente. La donna si trovava a bordo del diving cagliaritano della Sea World. Aveva appena fatto un’immersione con le sue tanto amate bombole quando ha accusato un forte malessere. A bordo del gommone tutti hanno compreso la gravità della situazione e hanno chiamato i soccorsi. Sul posto è intervenuta la Guardia Costiera e, a distanza di pochi minuti, un elicottero del 118. La Congiu è stata trasportata nel porticciolo di Capitana esanime e tutti i tentativi di rianimarla si sono rivelati, purtroppo, inutili.