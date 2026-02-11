Tragedia in una scuola di Tumbler Ridge, cittadina canadese della British Columbia. L’aggressore, che dai primi dettagli emersi sarebbe una donna, si è introdotto in un istituto secondario della cittadina. Durante la sparatoria sarebbero morte almeno 8 persone, fra cui anche il killer che si sarebbe tolto la vita. Altre due persone sono state ritrovate senza vita in una casa vicino all’istituto e si crede che i due episodi possano essere collegati. Sono 27, invece, le persone ferite.

Stando a quanto ricostruito è riportato dai media locali, la tragedia sarebbe avvenuta attorno alle 13 e 30 (ora locale) quando è suonata la campanella d’allarme dicendo di barricarsi nelle aule.

La polizia non ha fornito dettagli sull’identità del responsabile e non si sa se ci sono anche minori coinvolti. Il sovrintendente della Royal Canadian Mounted Police (RCMP), Ken Floyd, ha riferito ai giornalisti che stanno indagando sul movente che ha portato alla tragedia.

Devastato il primo ministro canadese Mirk Carney “Le mie preghiere e le mie più sentite condoglianze vanno a tutte le famiglie e agli amici che hanno perso i propri cari in questi orribili atti di violenza”, le sue parole sui social. “Mi unisco ai canadesi nel piangere coloro le cui vite sono state cambiate irreversibilmente oggi e nel ringraziare per il coraggio e l’altruismo dei primi soccorritori che hanno rischiato la vita per proteggere i loro concittadini. La nostra capacità di unirci nelle crisi è il meglio del nostro Paese: la nostra empatia, la nostra unità e la nostra compassione reciproca. Ho contattato il premier Eby per esprimere le mie condoglianze e il ministro della Pubblica Sicurezza, Gary Anandasangaree, che sta coordinando la risposta federale. I nostri funzionari sono in stretto contatto con le loro controparti per garantire che la comunità riceva tutto il sostegno possibile. Il governo del Canada è al fianco di tutti i cittadini della Columbia Britannica che stanno affrontando questa terribile tragedia”.

