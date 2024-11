Tragedia in una casa famiglia: bimba di 7 anni cade dalla finestra e la madre si toglie la vita

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Tragedia questa mattina in una casa famiglia a Botricello, in provincia di Catanzaro. Una bimba di 7 anni è caduta dalla finestra della struttura dov’era ospite con la madre, la quale poi si è tolta la vita lanciandosi dal quinto piano dell’ospedale Pugliese Ciaccio dove la bimba è ricoverata in gravi condizioni. Secondo le prime ricostruzioni, madre e figlia vivevano da tempo nella casa famiglia e la situazione sembrava essere tranquilla. Dopo il dramma accaduto alla bambina, però, la madre era talmente sconvolta che, evidentemente, non ha sopportato ciò che era successo. La piccola si trova al momento ricoverata in rianimazione in gravi condizioni e ha riportato diverse fratture.