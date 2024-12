Tragedia in un per i giochi di in via Cesare Massino a Colli Aniene a Roma. Un albero è caduto, travolgendo alcune persone fra cui due mamme che era sedute su una delle panchine. Una di loro, una donna di 45 anni madre di 3 figli, è morta. L’altra mamma è ricoverata invece al policlinico Umberto I in gravi condizioni. Illesi i figli della vittima, che si trovavano con lei al momento della tragedia.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia per i rilievi di rito e le indagini su ciò che è accaduto. Si presume che l’albero sia caduto a causa del forte vento.