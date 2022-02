Tragedia in Sardegna: ragazza 33enne di Muravera cade e muore dopo il rave party. Giù dal parapetto, un tragico volo: ecco chi è la vittima del terribile incidente avvenuto a Sassari. Si chiamava Carla Lallai, originaria appunto del paese del Sarrabus. Nell’area di Predda Niedda, un gruppo di giovani aveva partecipato a un rave party in un locale notturno. E il gruppo di ragazzi stamattina si è fermato nella zona, per riposarsi, quando nessuno si è accorto che la ragazza era scivolata dal parapetto. Una caduta di oltre dieci metri, come hanno riscontrato i carabinieri di Sassari intervenuti sul posto.