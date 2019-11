Tragedia in Sardegna: muore un sub per un malore fatale durante una immersione. Per lui non c’è stato niente da fare, inutili i soccorsi: l’uomo è morto forse a causa di una crisi respiratorio nel bellissimo mare della Pelosa a Stintino. La vittima è Carlo Ponti, originario di Torino ma da anni trapiantato nel Sassarese dove lavorava nel Consorzio Industriale: aveva appena 49 anni, e lascia un vuoto incolmabile nei familiari, negli amici e in tutte le persone che lo conoscevano. L’uomo era insieme a un amico e con lui aveva appena iniziato una giornata di pesca.