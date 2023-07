Tragedia in piazza a Quartucciu, muore a due mesi fra le braccia dei genitori: disposta l’autopsia

E’ morto fra le braccia dei genitori, all’improvviso, ad appena due mesi di vita. Il suo cuoricino ha smesso di battere, e sono stati inutili i soccorsi del 118, immediatamente chiamati non appena ci si è resi conto di quanto stava accadendo. Un dramma che si è consumato in piazzetta Piras, a Quartucciu, mentre la famiglia del piccolo cercava un po’ di refrigerio alla terribile afa che per tutta la giornata si è abbattuta sulla Sardegna. Con i soccorsi, sono arrivati anche i carabinieri di Selargius, che a Casteddu online confermano la drammatica vicenda.

Inutili tutti i tentativi di massaggio cardiaco per rianimare il piccolo: non c’è stato nulla da fare. L’ipotesi più probabile è che si sia trattato di morte naturale dovuta a un qualche malore, e non ci sono sospetti di altro tipo. Sarà comunque effettuata l’autopsia, proprio per fare definitiva chiarezza su un dramma che ha sconvolto l’intera comunità di Quartucciu.