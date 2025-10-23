Tragedia nella notte a Paviole di Canaro, in provincia di Rovigo. Una famiglia di origini moldave è morta per le esalazioni da monossido di carbonio. Mamma, papà e la loro figlia di 27 anni sono stati ritrovati senza vita dai vigili del fuoco insieme al loro gattino.

La famiglia risiedeva in Italia da circa 20 anni ed era molto conosciuta e stimata da tutti.

I rilievi da parte dei vigili del fuoco confermerebbero la fuga da monossido di carbonio, forse proveniente dalle stufe. La tragedia potrebbe risalire ad un paio di giorni fa: i coniugi e la giovane sono stati ritrovati nel letto, probabilmente colti nel sonno, e ogni tentativo di salvarli è stato purtroppo vano.