Oggi al Brotzu di Cagliari l’autopsia sulla salma di Alessio Vargiu, il bambino di 4 mesi di Settimo San Pietro morto lunedì sera dopo essere rotolato giù dal letto dei genitori, dove stava dormendo, rimanendo incastrato fra lo stesso letto e il comodino, nella casa di famiglia a Settimo San Pietro. Una posizione che, secondo i primi accertamenti, gli avrebbe impedito di respirare tanto da morire soffocato. A trovarlo è stata la madre, che era nella camera accanto e che ha immediatamente chiamato il 118: tutti i tentativi di rianimare il piccolo si sono però rivelati inutili.

L’ipotesi più probabile è dunque quella dell’incidente domestico. Ma per fugare qualunque dubbio e stabilire con certezza la verità, la procura di Cagliari ha disposto l’autopsia. Bisognerà poi capire come mai il bambino sia rotolato fino a cadere dal letto, circostanza che fa pensare a una mancanza di protezioni per il neonato che, a quanto si è saputo, dormiva nel letto matrimoniale dei genitori. Domande a cui le indagini avviate dai carabinieri di Sinnai daranno risposte nei prossimi giorni.

A effettuare l’autopsia sarà il medico legale Roberto Demontis: subito opo la salma del piccolo verrà restituita ai familiari per i funerali.