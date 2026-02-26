Una splendida notizia arriva dal centro grandi ustionati di Torino dove la ragazzina di 15 anni gravemente ustionata durante la tragica notte di Crans Montana è arrivata in Italia per proseguire le delicate cure.

A comunicarlo ufficialmente Massino Navissano, direttore dell’ospedale. “Elsa ha superato la fase iniziale acuta – ha spiegato – ed è stata considerata trasportabile e da lunedì respira autonomamente. Si tratta di una paziente molto delicata, ha subito molti interventi, la strada verso la guarigione è ancora molto lunga”.

La giovanissima biellese ha riportato ustioni sul 55% del corpo e, sempre come riferito da Navissano, è stata dichiarata fuori pericolo. Come raccontato dai direttore, in questo modo la 15enne noi solo potrà stare con la sua famiglia ma avrà assistenza diretta da parte della mamma.

Una bellissima notizia in mezzo a tanto dolore che ha travolto tante famiglie.