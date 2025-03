Continuano le ricerche del 32enne Paolo Durzu, scomparso da quasi due giorni insieme alla sua fidanzata Manola Mascia, ritrovata stanza vita nelle acque di Cala Fighera ieri mattina.

Distrutti dal dolore e dall’attesa, Antonella Contu e Antonio Durzu parlano alle telecamere di Pomeriggio 5, difendendo l’amore della giovane coppia contro chi sospetta che loro figlio possa aver fatto del male alla 28enne.

“Per noi era come una figlia”, affermano i due coniugi, da ore a Calamosca in attesa di notizie da parte dei soccorritori lavorano instancabilmente per ritrovare Paolo.

Non è dello stesso parere il fratello di Manola, Michele, che in un post social riportato dalla trasmissione sostiene che la sorella sia stata uccisa e racconta di una discussione qualche giorno fa tra i due. Sarà l’autopsia a chiarire le cause del decesso della ragazza, i cui traumi sono ritenuti compatibili con una caduta accidentale dall’alto.