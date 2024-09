Tragedia alla Stazione Tiburtina, una donna si 33 anni si è tolta la vita

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Dramma questo pomeriggio alla Stazione Tiburtina di Roma. Una donna di 33 anni si è tolta la vita lanciandosi dal secondo piano ed è stata ritrovata sulle scale mobili. Alcuni passanti che hanno visto la drammatica scena hanno avvertito sia le forze dell’ordine che i soccorsi, ma tutto è stato inutile per poterla salvare. Come sempre in questi casi l’area è stata chiusa al pubblico per alcune ore e sono in corso le indagini da parte della Polfer e della Procura della Repubblica per ricostruire nel dettaglio l’accaduto. Ad ogni modo, non sembrano esserci dubbi che la giovane donna abbia scelto di sua spontanea volontà di lanciarsi e che quindi non si tratti di un incidente nè che possano essere coinvolte altre persone. A confermare l’ipotesi saranno d’aiuto le immagini delle telecamere di video sorveglianza.