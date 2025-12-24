Tragedia al largo della Libia. Secondo Alarm Phone, un’imbarcazione partita il 18 dicembre da Zuwarah con a bordo 117 migranti sarebbe naufragata Salvo solo dei passeggeri grazie ad un pescatore tunisino.

“Abbiamo tentato ripetutamente di contattare la barca tramite telefono satellitare, senza successo”, spiega Alarm Phone. “Per tutto il giorno abbiamo continuato a cercare di raggiungere la barca tramite telefono satellitare, ancora una volta senza successo”.

E spiegano anche che “Abbiamo tentato di stabilire un contatto diretto sia con il sopravvissuto che con i pescatori che lo hanno salvato per capire meglio cosa fosse successo e dove fosse avvenuto il relitto, ma finora senza successo. Il 21 e 22 dicembre abbiamo chiamato innumerevoli volte la Guardia costiera tunisina, prima per esortarli a schierare risorse di ricerca e soccorso per cercare altri sopravvissuti o recuperare corpi, e poi per richiedere informazioni aggiornate”.

Foto del nostro partner QN